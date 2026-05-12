福島県の磐越道で高校生ら21人が死傷したバス事故で、金子国土交通大臣は、白バス行為にあたるかどうかは「運行形態や契約関係など事実関係を確認中」だと述べました。新潟県の北越高校の男子ソフトテニス部の生徒ら21人が死傷したマイクロバスの事故を巡っては、「貸し切りバスを依頼した」という高校側と、「レンタカーと運転手の手配を頼まれた」と主張する蒲原鉄道の間で意見が食い違っています。また、事故現場にあったカバン
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