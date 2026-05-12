お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が、11日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）に出演。後輩夫妻のエピソードに動揺する場面があった。この日は「ナニワ夫婦を大調査！聞いてたんとちゃうやん！ランキング」企画の後編。吉本新喜劇きってのおしどり夫婦として、ともに子育て真っ最中の吉田裕＆前田真希、千葉公平＆鮫島幸恵がゲスト出演したが、前回放送でお笑いタレント・なるみは「