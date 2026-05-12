インフキュリオンがマドを開けて急伸している。同社は金融・決済領域を中心としたプラットフォームの提供、コンサルティング業務を展開。１１日の取引終了後に２６年３月期の連結決算と２７年３月期の業績予想を公表した。今期の売上高予想は前期比１７．８％増の１１２億円、経常利益予想は同５７．４％増の５億３０００万円。収益拡大計画を評価した買いが集まっている。金融システムのモダナイズに向けた動きが事業の追