パンチ工業が大幅高で４連騰。１１日の取引終了後、２６年３月期の連結業績に関し、売上高と各利益が計画に対して上振れして着地する見通しだと発表。これを評価した買いが集まったようだ。国内事業では受注が回復し原価率が改善した。海外事業も引き続き堅調に推移し、売上高は計画を２億５０００万円上回る４２１億円（前の期比３．１％増）、最終利益は２億８１００万円上回る８億５１００万円（同２．０％減）で着地した。前