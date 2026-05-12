瀬戸内地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れています。午後は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りになり、雨の降るところがあるでしょう。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。 日中の最高気温は岡山で26度、津山で25度、高松で24度の予想です。11日と同じくらいかやや低い気温になります。13日も雲が広がりやすく、夕方まで雷雨のところがあるでしょう。朝の最低気温は岡山で15度、津山で13度、高松で16度の