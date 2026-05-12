『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』のスペシャルメニュー提供および新たなオリジナルグッズの販売が開始された。 【写真】『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』スペシャルメニューを見る 100％ドラえもん＆フレンズ in 東京 製作委員会（テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADKエモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション）が、AllRightsReserved（ARR）の特別協力のもと展開する本イベ