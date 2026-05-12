前回女王が無類の強さを披露した。中国で開催されているU-17女子アジアカップの準々決勝で、北朝鮮がタイと対戦。６−０で完勝した。韓国メディア『ニューシス』がこの一戦を報道。試合を次のように振り返る。「最前線のフォワード、ユ・ジョンヒャンが17分に先制ゴールを決め、続く20分にも追加点を挙げたことで、北朝鮮は早い段階でリードを奪った。さらに45分、相手のオウンゴールで３−０とリードを広げて前半を終える