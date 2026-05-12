わずか人口15万人程度の小国ながら、奇跡のワールドカップ初出場を決めたキュラソー代表が、開幕１か月前にまさかの事態に陥っている。わずか３か月で指揮官が退任したのだ。今年２月、オランダ人のディック・アドフォカート監督が「娘の健康状態」を理由に辞任したため、キュラソー代表はフレッド・ルッテンを後任に据えた。英公共放送『BBC』によれば、３月の親善試合で中国とオーストラリアに敗れなか、キュラソーサッカ