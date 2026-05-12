【その他の画像・動画等を元記事で観る】 三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーであり、ソロアーティスとしても活躍するGAN （岩田剛典）が、世界最大規模のKカルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』最終日（5月10日幕張メッセ）の「M COUNTDOWN STAGE」に出演。7月1日リリースの2026年第1弾シングル「Who’s Next / RISE NOW」から、「Who’s Next」を世界初披露した。 ■7月1日リリ