リンナイ [東証Ｐ] が5月12日午前(10:40)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比14.6％増の576億円に伸びたが、27年3月期は前期比6.2％減の541億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比6円増の106円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比38.3％増の158億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.6％→10.2％に改善した。 株探ニュ