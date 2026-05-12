12日11時現在の日経平均株価は前日比5.35円（0.01％）高の6万2423.23円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は586、値下がりは924、変わらずは55と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を168.15円押し上げている。次いでイビデン が101.91円、フジクラ が73.41円、三菱商 が18.71円、住友電 が16.43円と続く。 マイナス寄与度は207.57円の押し下