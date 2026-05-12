2026年5月10日、韓国メディア・中央日報は、「グローバルIT企業が社員に成果給を支給する際の共通原則は『現金より株式』『個人の成果を重視』だ」と伝えた。主要な海外メディアや米証券取引委員会の資料を分析した結果で、サムスン電子労働組合の要求のような「営業利益の一定割合を成果給の財源とする」といった規定はほとんど見られなかったとした。時価総額世界1位のNVIDIAは、現金ではなく譲渡制限付株式ユニット（RSU）を積