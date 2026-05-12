全国のローカルスーパーなどの商品を一般の人がSNSで選ぶ、「ご当地スーパーグランプリ」の結果が発表されました。食品部門の上位商品には、地元の素材や食文化が詰まっていました。研究家によると、最近はプライベートブランドに注力する傾向があります。■グランプリは牛乳不使用の食パン森圭介アナウンサー「全国ご当地スーパー協会によると、ご当地スーパーというのは、地元発祥や限られた地域のみで展開している、またはご当