◇プロ野球セ・リーグ巨人ー広島（5月12日、岐阜）5月に入り、再びスタメンでの起用が増え始めた巨人の平山功太選手。育成出身で内野手登録ではありますが、現在は得意の打撃を生かすために外野手に専念しています。「1日1日が自分にとっては勝負の1日なので、1日でも1勝でも、自分の活躍で勝利できるように頑張っています」走塁での意識も高く、4月29日の広島戦ではSNSなどでも“神走塁”と騒がれた離れ業を見せました。5月10日