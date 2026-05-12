【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１１日、北京で今週行われる中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談で、米国から台湾への武器売却について議論すると明らかにした。トランプ氏はホワイトハウスで記者団から武器売却について問われ、「話し合うつもりだ」とし、「習氏は我々に売らないでほしいと考えているようだが、我々が話し合う多くの議題の一つだ」と語った。台湾への武器売却は米国内法「台湾関