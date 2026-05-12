女優・永作博美（55）が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」(火曜後10・00）の第6話が、12日に放送される。お笑いコンビ「男性ブランコ」の平井まさあき（38）は、主人公が務めるスーパー「ふくとく」の鮮魚担当として働くベテラン社員・沼田大を好演。役作りへのこだわりや、共演者との温かな撮影エピソードなどを語った。同作は、夫を不慮の事故で亡くし一人息子のために生きてきた永作演じる主人公・待山みな