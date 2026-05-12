ブロードウェイミュージカル「ウィキッド」を映画化した『ウィキッド 永遠の約束』の4K UHD＋ブルーレイ セット、ブルーレイ＋DVD セットが2026年7月8日に発売となる。価格は、4K UHD＋ブルーレイ セットが7,590円、ブルーレイ＋DVD セットは5,390円。同日にレンタルのブルーレイ、DVDもリリースとなる。4K UHD＋ブルーレイ セットブルーレイ＋DVD セットレンタルブルーレイレンタルDVD『ウィキッド 永遠の約束』は、ブロードウェ