DeNA・東克樹が18時から行われる中日戦に先発する。東は今季ここまで6試合・38回を投げ、3勝2敗、防御率1.89の成績を残しているが、本日ソフトバンクへトレード移籍した山本祐大が6試合全てマスクを被っていた。東はヒーローインタビューで山本祐大に感謝の言葉を述べるなど、23年に最優秀バッテリー賞を受賞すれば、昨季は全24試合バッテリーを組んだ。東がトミー・ジョン手術から本格一軍復帰した23年以降は、ほとんど山本