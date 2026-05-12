「本当に楽しかっただけだからね」――。お笑いライブ『MZN、「目覚めるな」のことー!』などを終えた、たくろうとドンデコルテが囲み取材に応じ、ライブのハイライトシーンを語った。小橋共作(ドンデコルテ)が取材中に発した冒頭のセリフが物語るように、ほのぼのとした4人の自然体な関係性がうかがえた。左からドンデコルテ・小橋共作、たくろう・きむらバンド、ドンデコルテ・渡辺銀次、たくろう・赤木裕○赤木と渡辺が相方たち