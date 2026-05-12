〈「魚離れ」が叫ばれて久しい昨今ですが、大阪・心斎橋に登場した“海鮮レアカツ”が話題を呼んでいます。外はサクサク、中は刺身のようなレア食感という新感覚グルメ。規格外の「ろうそくサバ」といった未利用魚も積極的に活用しています。“海の厄介者”を名物メニューに昇華させた、次世代の「サステナブル×グルメ」戦略とは！？大阪在住のグルメジャーナリスト、猫田しげる氏がレポートします〉皆さん、「魚」食べています