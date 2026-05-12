季節の変わり目で朝晩の気温差が気になる今の時期は、気軽に羽織れるカーディガンがあると便利かも。ベーシックなデザインのカーディガンなら羽織りとしてだけでなく、ボタンを閉めればプルオーバー風にも着られるので、着回しの幅が広がりそうです。今回は、【ユニクロ】から登場している、大人世代のコーデになじみやすい「上品カーディガン」をご紹介します。 ほどよい透け感が上品