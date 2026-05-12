猫のおしりが臭い原因5つ おしりの臭いといっても、原因はひとつではありません。汚れが少し残っているだけのこともあれば、炎症や体調不良が関係している場合もあります。 まずは、よくある原因を順番に見ていきましょう。 1.うんちが付いている・毛に絡んでいる もっとも多いのは、排便後の汚れが少し残っているケースです。特に長毛の猫では、便がおしりまわりの毛に絡みやすく、そのまま乾いて臭い