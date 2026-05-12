暮らしの中で、誰かの小さなマナー違反にイラッとしてしまうことはありますよね。けれど、見えている一部分だけでは、本当の事情までは分からないものなのかもしれません。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 毎朝積もる小さな怒り 我が家のマンションの駐輪場は、1台ごとの完全指定制です。整然と並ぶはずのその場所で、最近私のストレスの種となっていたのが、隣の区画に停められた大きな子乗せ自転車でし