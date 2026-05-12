女優としても活動する歌手の酒井法子（55）がおよそ1年ぶりに出演する舞台「西郷と大久保〜永遠の契り〜」（東京・池袋の「あうるすぽっと」で6月17〜21日上演）の制作発表が5月11日、都内で行われ、酒井はリュックサックを背負って軽快に現れた。【もっと読む】渡部建は牛タン弁当を加熱しただけで《生意気》とSNSでヤリ玉に…“多目的トイレ不倫”から5年でも世間は冷たい制作総指揮を務めるのは、大ヒット漫画「女帝」など