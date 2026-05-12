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岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体2026】9日と10日、バスケットボール女子の地区予選会が行われ、県総体出場校が決まった。 ■備前地区予選会＜aブロック＞創志学園 56-21 岡山白陵岡山東商 105-11 創志学園 ＜bブロック＞西大寺 56-53 邑久山陽学園 101-51 西大寺 ＜cブロック＞岡山南 51-32 興陽岡山城東 82-24 岡山南 ＜dブロック＞合同チーム 11