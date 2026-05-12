記事ポイントくるみはオメガ3脂肪酸・ポリフェノール・メラトニンなどを含むスーパーフードで、海外研究でうつ症状の軽減や気分改善に有益な可能性が報告されていますカリフォルニアくるみ協会の公式ウェブサイトで、休憩やおやつに手軽に作れる4品のくるみレシピを公開中ですくるみひとつかみ（約30g）に2.7gのオメガ3脂肪酸が含まれ、厚生労働省が定める1日の摂取目標値を一度に補えます 新生活が始まって1か月が経つ5月は