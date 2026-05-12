記事ポイントStibo Systemsが小売カンファレンス「NRF APAC 2026」に出展、AIデータ基盤を支えるMDMソリューションをデモ展示します良品計画によるグローバルデータ基盤の実践を語る特別講演が6月2日に行われます日本人スタッフが同席する個別テクニカルセッションを事前予約制で実施します AIを活用したビジネス基盤づくりに関心を持つ企業向けに、注目のイベントが2026年6月にシンガポールで開催されます。マスターデータ管