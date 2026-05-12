Appleは2026年5月11日にiOS 26.5に加えて、iPadOS 26.5、macOS Tahoe 26.5、watchOS 26.5、tvOS 26.5、およびvisionOS 26.5をリリースしました。iOS 26.5には新しい壁紙やAppleマップで人気スポットをオススメしてくれる機能のほか、Androidユーザーと暗号化されたRCSメッセージをやり取りできる機能が追加されています。iOS & iPadOS 26.5 Release Notes | Apple Developer Documentationhttps://developer.apple.com/documen