◆大相撲▽夏場所３日目（１２日、両国国技館）夏場所を２日目から休場している横綱・豊昇龍（立浪）について、師匠の立浪親方（元小結・旭豊）が１２日、東京・両国国技館で報道陣の取材に応じ、場所後の引退相撲と６月のパリ公演に参加する方向であることを明かした。豊昇龍は初日の小結・高安（田子ノ浦）との取組で右太もも裏を負傷した。翌日の１１日に受けた精密検査の結果はまだ出ていないというが、同親方は「画像を