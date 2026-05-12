記事ポイント神奈川県鎌倉市・材木座に拠点を置くアウトドアスポーツ施設「OSJ湘南クラブハウス」が2026年シーズンのチームメンバーを募集中オーシャンスイムからトレイルランまで6種以上のセミナーを開催、初心者でも安心して参加できる環境を整備施設利用料は終日1,000円、材木座海岸を一望できる屋上BBQスペースも利用可能 湘南の海と山に囲まれた鎌倉で、週末をアクティブに過ごしたいと思っている方に注目の施設がありま