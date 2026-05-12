記事ポイント海外ファッションブランドの商品を日本語で検索・購入できるプラットフォーム「The Cool Hour Japan」が2026年5月に正式ローンチ世界各地の正規販売パートナーと連携し、複数の海外ショップを横断検索できるロサンゼルス発・2011年創業のThe Cool Hourが日本向けサービスを展開 海外ブランドのファッションアイテムを日本語で探せる、新しい検索プラットフォームが誕生しました。「どこで買えばいいか分からない