将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント1回戦が5月12日、東京・将棋会館で行われている。藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と斎藤明日斗六段（27）の対局が開始されたが、その直前の入室シーンで思わぬ一幕があり、中継を見守るファンを大いに沸かせた。【映像】手にはお盆!? 藤井六冠のシュールな入室シーン六冠を保持し、年間を通して全国各地でタイトル戦を渡り歩く藤井竜王・名人にとって、対局時の堂