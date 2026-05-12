福島県の磐越道で高校生ら21人が死傷したバス事故を受け、松本洋平文部科学大臣はきょう（12日）の会見で、「安全管理に関して事案が立て続けに生じている」と述べ、部活動での遠征を含む児童生徒の安全管理に注力していく姿勢を示しました。学校の活動をめぐっては福島県の磐越道で6日、高校生ら21人が死傷するバス事故が発生したほか、3月には沖縄県・辺野古で船が転覆して修学旅行の高校生ら2人が死亡しました。これらを受け、