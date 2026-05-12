大手警備会社ALSOKのグループ会社に勤務していた男が、警備業務の最中にATMから現金1億3500万円を盗んだとして逮捕されました。警視庁によりますと、ALSOKのグループ会社の元社員・大山剛容疑者は去年12月、警備にあたっていた都内の銀行のATMから複数回にわたり、現金あわせて1億3500万円を盗んだ疑いが持たれています。大山容疑者は現場責任者で、同僚が見ていない隙に犯行に及んだとみられます。調べに対し「両親が亡くなり、業