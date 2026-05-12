俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）。スーパー「ふくとく」の鮮魚担当として働くベテラン社員・沼田大を演じる平井まさあき（男性ブランコ）にインタビュー。三人の子どもを育てるパパであり、主人公・みなとの“おしゃべり仲間”でもある沼田。役作りへのこだわりや、共演者との温かな撮影エピソード、さらには自身の“生き物愛”と役の共通点についても語ってもらった