俳優の今田美桜（29）が11日、都内で行われたコンタクトレンズブランド「アキュビュー（R）」の新アンバサダー就任発表会に出席した。【映像】印象的な目元＆ノースリーブ姿の今田美桜（全身姿も）今田「『目がチャームポイントだ』と言っていただくことも多いし、私自身もコンタクト愛用者」さらに、初めてコンタクトをつけたときの感想について聞かれた今田は次のように振り返った。今田「世界が変わる。本当に見え方が変わ