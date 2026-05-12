寝室やリビングなど、家の至る所に発生するダニ。駆除したいと思っても、子どもやペットがいる場合、殺虫剤を散布するのは少し不安では？そんな時、安心して使えるのが粘着シートで捕獲する「ダニ捕りシート」です。逆に呼び水にならないの？どこに置くのが正解？ダニ捕りシートに関する素朴な疑問と効果的な設置場所を、さまざまな害虫駆除製品を手がけるアース製薬研究開発本部の有吉立さんに教えてもらいます。そもそも「ダニ捕