日銀は先月開いた金融政策決定会合の「主な意見」を公表しました。今回は利上げを見送りましたが、「次回以降、利上げの判断は十分にあり得る」との意見もあがっていました。日銀は先月27日から28日にかけて金融政策決定会合を開きました。3月に引き続き中東情勢の影響を見極めるため利上げは見送ったものの、政策金利の維持に反対した委員は3人に増え、議論の内容が注目されていました。きょう公表された4月会合の「主な意見」で