5月11日夜、見附市の交差点で3台が関係する交通事故がありました。現場は見附市坂井町の国道8号の交差点です。これまでの調べによりますと、長岡方面から三条方面に走っていたトラックと、反対方向から走ってきた軽自動車が衝突し、トラックと同じ方向に走っていたバイクがトラックにひかれたとみられます。11日午後8時前に目撃者から110番通報がありました。この事故でバイクに乗っていた男性が12日午前8時前に死亡が確認されまし