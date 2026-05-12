交通情報です。 山形県鶴岡市の山形自動車道、湯殿山インターチェンジと庄内あさひインターチェンジの間の上下線は、交通事故捜査のため、きょう午後5時半まで全面通行止めとなっています。 う回路は国道112号です。この道を利用する場合はお気を付けください。