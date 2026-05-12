スターマー英首相【ロンドン共同】英メディアは11日、統一地方選での与党労働党の大敗を受け、複数の閣僚がスターマー首相に辞任を促したと伝えた。タイムズ紙によると、マフムード内相は立場を「再考」するよう伝え、クーパー外相は辞任の時期を示すよう求めた。スターマー氏への辞任圧力が一段と強まった。スターマー氏は11日午前、続投の意向を改めて示した。一方で辞任を求める下院議員は70人以上に増えた。労働党の党則に