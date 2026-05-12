【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１１日、ホワイトハウスで記者団に、イランとの停戦について「生命維持装置につながれているような状態だ」と述べ、崩壊の瀬戸際にあるとの認識を示した。米主要ニュースサイト・アクシオスは同日、トランプ政権が軍事行動の再開を検討していると報じた。トランプ氏は、戦闘終結に向けた米国の提案に対するイラン側の回答に改めて不満を示し、「イランが核兵器を持つことはでき