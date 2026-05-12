テレビ朝日の佐々木若葉アナウンサーが衣装ショットを公開した。佐々木アナは１２日までに自身のインスタグラムを更新。「日に日に暑くなっていますね今年こそは計画的に夏服への衣替えを始めます」とつづり、半そで姿を公開。インスタグラムでは今年初の半そでのお披露目となった。上下ベージュの衣装を身にまとい、爽やかな雰囲気の写真を投稿。「今週もよろしくお願いいたします」と投稿を締めた。この投稿には「とても