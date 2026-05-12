片山さつき財務相は会見で、中国による重要鉱物の輸出規制に関し、ベセント米財務長官との会談の中で「アンフェアなものなので、それは米国としても引き続き主張していくと言ってもらった」と述べ、中国をけん制する姿勢を示した。