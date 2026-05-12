（CNN）トランプ米政権は、イラン精鋭部隊「イスラム革命防衛隊（IRGC）」の「資金メカニズムの崩壊につながる情報」に対し、最大1500万ドル（約24億円）の報奨金を提供すると発表した。イランへの圧力を強める狙い。報奨金は、国務省の「正義への報酬（RFJ）プログラム」によって提供され、イラン経済を締め付け、合意を迫る政権の取り組みの一環だ。同プログラムは、「IRGC、IRGCコッズ部隊、その傘下組織、または主要な金融支援