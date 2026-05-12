歌手のヘスさんがこの世を去って、3年が経過した。ヘスさんは2023年5月12日、29歳で亡くなった。【画像】「日本の番組が侮辱」ハラさんを扱ったTBSに韓国怒り所属事務所の関係者は当時、ファンサイトを通じて「5月12日、ヘスが私たちのもとを離れ、広い海の光となりました」と訃報を伝えた。彼女は亡くなる直前まで、自身のインスタグラムでファンから贈られた弁当の写真をアップするなど、日常をシェアしていた。そんななかでの、