韓国のサイバーレッカー系YouTubeチャンネル「タルドク（脱オタク）収容所」を法廷に立たせ、法の裁きを受けさせたSTARSHIPエンターテインメントが、アーティストを守るため再び“戦争”を宣言した。5月11日、STARSHIPエンターテインメントは公式SNSを通じて、「（IVEの）ユジン、ガウル、レイ、ウォニョン、リズ、イソに対する名誉毀損、虚偽事実の流布、セクハラ、人身攻撃、侮辱、プライバシー侵害、その他悪意ある誹謗中傷を含