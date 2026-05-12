BIGBANG、NewJeansと豪華ラインナップの中、1位に選ばれたのは…。韓国の電子掲示板「DCインサイド」が実施した投票が話題だ。【写真】いじめ疑惑で2カ月で脱退アイドル、復帰は？同サイトでは5月4〜10日にかけて、「グループ脱退を最も後悔していそうなスターは？」というテーマの投票が行われた。総投票数1万7809票のうち、3527票（20％）を獲得して1位となった元LE SSERAFIMメンバーのキム・ガラムは、中学生時代のいじめ疑惑が