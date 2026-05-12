【RE/100 1/100 デナン・ゾン】 5月12日12時より予約開始 8月 発送予定 価格：3,300円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「RE/100 1/100 デナン・ゾン」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月12日12時より予約受付を開始する。発送は8月を予定し、価格は3,300円。 本商品は「機動戦士ガンダムF91」よりクロスボーン・バンガードの近接格闘型の主力