BANDAI SPIRITSは、ガンダムベースオンラインショップにて映画「機動戦士ガンダムF91」に登場する各種MSをモチーフとしたガンプラ商品を再販する。発売日、価格は以下の通り。 RE/100 1/100 ビギナ・ギナ 10月発送予定 価格:4,290円 ・商品ページ 1/100 ベルガギロス 10月発送予定 価格:1,430円 ・商品ページ 1/100 ヘビーガン 10月発送予定 価格:1,210円 ・商品ペ}